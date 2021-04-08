Мэр Томска в суде не признал вину

Обвиняемый в двух эпизодах превышения полномочий (ст. 286 УК РФ) и незаконном предпринимательстве (ст. 289 УК РФ) мэр Томска Иван Кляйн не признал вину. Об этом он заявил в ходе первого судебного заседания сегодня, 8 апреля, сообщает Telegram-канал адвокатов главы города.

По версии следствия, градоначальник помешал томскому предпринимателю Ринату Аминову получить участок земли, который примыкает к заводу ОАО «Томское пиво», основным акционером которого он является. Бизнесмен планировал возвести жилые высотки. Иван Кляйн якобы дал указания руководителю департамента градостроительства горадминистрации внести в геоинформационную систему информацию о нормативной санитарно-защитной зоне ОАО в 300 м.

Как сообщают адвокаты, мэр заявил, что «вынес законное и обоснованное постановление об отказе в заявлении Рината Аминова». «Обвинение основано на искажении фактов, неверной трактовке событий»,— сказал Иван Кляйн, отметив, что санитарно-защитная зона была установлена в 2007 году по решению гордумы.

Кроме того, следствие считает, что градоначальник в 2015 году поручил подчиненному предоставить его дочери Светлане Кляйн земельный участок в 852 кв. м в Томске. Между муниципалитетом и дочерью мэра якобы был заключен договор купли-продажи участка по заниженной цене. В суде мэр рассказал, что не давал указаний об организации внеконкурентной продажи и о подготовке документов. «Разница в выкупной и якобы рыночной стоимости участка в размере 180 тыс. руб., инкриминируемая мне как ущерб, абсолютно надумана»,— заявил он.

По третьему эпизоду обвинения Иван Кляйн заявил, что не принимал участия в незаконной предпринимательской деятельности через управление компанией «Томское пиво», а обвинение основано на «искажении фактических обстоятельств». По его словам, советы, которые он давал своим бывшим коллегам, не были поручениями.

Градоначальника задержали в ноябре прошлого года. На время следствия он отстранен от должности. В начале марта Советский райсуд Томска изменил ему меру пресечения, заменив содержание в СИЗО на домашний арест.

Подробнее о деле — в публикации “Ъ” «Нездоровье изменило меру пресечения».

Екатерина Лукашевич, Новосибирск