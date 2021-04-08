Roland Garros перенесли на неделю

Открытый чемпионат Франции по теннису Roland Garros отложен на фоне пандемии COVID-19, сообщается на сайте турнира. Квалификационные раунды пройдут с 24 по 28 мая. Основные матчи турнира пройдут с 30 мая по 13 июня.

Президент Франции Эмманюэль Макрон в конце марта сообщил, что с середины мая в стране будет составлен график постепенного возобновления работы культурных и спортивных мероприятий.

Ранее планировалось, что основной турнир состоится с 23 мая по 6 июня. В прошлом году сроки Roland Garros также были сдвинуты из-за коронавируса: он прошел с сентября по октябрь, а не с мая по июнь. Победу одержал испанский теннисист Рафаэль Надаль.

Подробности — в материале “Ъ” «Трудно только первые сто побед».