Мебель и шторы для Дома Республики закупят с дисконтом Разница от начальной стоимости составила от 33 до 41,5%

ГКУ «Хозяйственное управление Республики Башкортостан» 31 марта и 5 апреля подвело итоги двух аукционов на поставку мебели и рулонных штор для Дома Республики, следует из сообщений на сайте госзакупок. Аукцион на поставку мебели начальной ценой контракта 14,08 млн руб. выиграл индивидуальный предприниматель Азамат Шакиров, предложивший поставить мебель с дисконтом 33% — за 9,43 млн руб. Кроме него в торгах участвовали торговая компания «Школьная лига» из Нефтекамска (принадлежит Миляуше Файрушиной) и уфимский торговый дом «Башмебель» (владельцы — Игорь Ташкент и Гульнара Хайретдинова). «Школьная лига» предложила исполнить контракт по цене, предложенной Азаматом Шакировым, но заявка компании была подана на 10 мин. позднее. «Башмебель» была готова поставить мебель за 9,5 млн руб.

Мебель необходимо поставлять партиями с момента заключения госконтракта и до конца текущего года, в течение 15 календарных дней после заявок заказчика. Всего требуется 171 предмет мебели, в том числе рабочие столы, боковые и фронтальные экраны, столы руководителей на опорной тумбе и брифинг-приставки к ним, греденция с раздвижными фасадами, переговорные столы и столы для совещаний, кофейные столики, шкафы для одежды, документов, шкафы-тумбы и комбинированные шкафы и другие виды мебели.

Аукцион на поставку рулонных штор начальной ценой 6 млн руб. выиграло уфимское ООО «АТМ» (принадлежит Татьяне Левиной), предложившее исполнить контракт с дисконтом 41,5%, за 3,51 млн руб. ООО «Компания Лайн» из Рыбинска была готова поставить шторы по чуть более высокой цене — 3,54 млн руб. (дисконт 41%). Третий участник торгов — уфимское ООО «Интерстиль» (принадлежит Ринату и Артуру Фаттаховым) — с дисконтом всего 21,5%, за 4,71 млн руб.

По условиям второго контракта, исполнитель должен до 30 декабря изготовить и поставить мультифактурные, вертикальные и горизонтальные жалюзи и рулонные шторы.

ГКУ «Хозяйственное управление Республики Башкортостан», как сообщал "Ъ-Уфа", также планирует закупить для Дома республики кресла начальной ценой 2,99 млн руб. Итоги закупки еще не подведены.

Майя Иванова