В Дом республики закупают кресла и жалюзи на сумму до 9 млн рублей

ГКУ «Хозяйственное управление Республики Башкортостан» закупает для Дома республики рулонные шторы, жалюзи и кресла на общую сумму около 9 млн руб., сообщается на сайте госзакупок. Начальная стоимость покупки жалюзи и штор составляет 6 млн руб., кресел — 2,99 млн руб. Оба аукциона назначены на 2 апреля.

По условиям торгов, исполнитель должен до 30 декабря изготовить и поставить мультифактурные, вертикальные и горизонтальные жалюзи и рулонные шторы. В зависимости от типа стоимость одного кв. м изделий — от 1,45 тыс. до 17,47 тыс. руб.

Кресла нужно поставить до 31 декабря партиями по заявкам заказчика в течение 15 календарных дней. В документации указаны кресла руководителей восьми видов — от бежевого и черного кресел из перфорированной экокожи с мягкими сиденьями и стальными хромированными подлокотниками с мягкой накладкой из перфорированной кожи до кресел поскромнее, обитых полимерной сеткой, дополнительно армированной пластиковой нитью. Также в техзадании описаны рабочие кресла со спинкой из натяжной сетки и синтетической ткани, конференц-кресла с обивкой из синтетической ткани и так далее. Всего 19 позиций. Цена одного кресла варьируется от 5,18 тыс. руб. до 17,1 тыс. руб.

Ранее, как сообщал “Ъ-Уфа”, «Хозяйственное управление» собиралось приобрести для Дома республики мебель начальной стоимостью 14,08 млн руб.

Майя Иванова