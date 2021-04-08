Белоруссия отключила ЛЭП на границе с Литвой

Белоруссия в ходе испытаний надежности своей энергосистемы отключила трансграничные линии электропередачи (ЛЭП) с Литвой. Испытания продлятся сутки, аналогичные работы проведут в воскресенье, 11 апреля, сообщила пресс-служба белорусского Минэнерго.

Во время испытаний планируется отключение высоковольтных линий, наблюдение за режимом работы энергосистемы и повторное включение с соблюдением требований безопасности. «Испытания проводятся для проверки надежности работы белорусской энергосистемы с учетом планируемого выхода энергосистем стран Балтии из энергокольца БРЭЛЛ (Белоруссия, РФ, Эстония, Латвия, Литва)»,— заявили в министерстве (цитата по ТАСС).

Выход балтийских стран из энергокольца БРЭЛЛ намечен на 2025 год. Они уже начали объединять энергосистемы с континентальной Европой и Скандинавией (биржа NordPool): из Польши в Литву построен энергомост Litpol link (500 МВт), из Швеции — морской кабель Nord Balt (700 МВт), продолжается строительство кабеля Harmony link (700 МВт) из Польши. После распада БРЭЛЛ Калининградская область останется в изоляции, для работы энергосистемы уже построены новые ТЭС.

О строительстве резервной ТЭС в Белоруссии — в материале “Ъ” «Белоруссия закупается мощностью».