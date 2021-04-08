Власти Новосибирской области планируют разместить полигон ТБО в Раздольненском сельсовете

Правительство Новосибирской области изменило категорию участка земли в Раздольненском сельсовете. На нем планируется разместить полигон твердых коммунальных отходов (ТБО), сообщает «Тайга. инфо».

Согласно опубликованному распоряжению губернатора Андрея Травникова, участок перевели из категории сельскохозяйственного назначения в «категорию земель промышленности, энергетики», «иного специального назначения» и др. Его площадь составляет 2,7 млн кв. м.

«Это не тот земельный участок, который был (и есть пока) в замороженном на сегодня концессионном соглашении. Сейчас мы вместе с "ВИС" рассматриваем возможность его разморозки, но это другой земельный участок. По тому земельному участку все решения были приняты, он невозможен к использованию под полигон ТБО по нескольким основаниям. Прежде всего из-за того, что территория прилегает к аэродрому»,— цитирует издание заместителя губернатора Сергея Семку.

По его словам, на новом участке проведут геологические изыскания.

Если выявят «истоки ручьев или рек», то использовать его для размещения полигона не будут.

В 2016 году власти региона заключили соглашение с «Экологией-Новосибирск». Концессионер взял на себя обязательства построить два мусоросортировочных комплекса с полигонами за 6,5 млрд руб. в селах Верх-Тула и Раздольное. При этом начать возведение первого завода планировалось в 2019 году.

Депутаты и общественники критиковали условия договора. В 2017 году власти региона заявили о «заморозке» концессии. В 2018 году рабочая группа при областном правительстве разработала изменения концессии. Предполагалось сокращение ее срока с 40 до 25 лет, а также уменьшении суммы инвестиций до 4,3 млрд руб. и замена площадки в селе Раздольном.

В середине марта 2021 года власти сообщали, что строительство двух мусоросортировочных комплексов остается «замороженным». «Пока мы не переформатируем соглашение с концессионером в целом, к его реализации мы не приступим. Мое требование — соглашение на подписанных условиях, без учета рекомендаций рабочей группы и заксобрания, не будет реализовываться. Ни одного шага за последние три года не было предпринято»,— говорил тогда губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Екатерина Лукашевич