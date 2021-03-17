Новосибирские власти о строительстве мусоросортировочных комплексов: принципиальных изменений нет

Строительство двух мусоросортировочных комплексов в Новосибирской области, которое с 2016 года планирует реализовать ГК «Вис» в рамках концессии, остается «замороженным». «Принципиальных изменений нет. По поводу начала строительства первого завода — пока мы не переформатируем соглашение с концессионером в целом, к его реализации мы не приступим. Мое требование — соглашение на подписанных условиях, без учета рекомендаций рабочей группы и заксобрания, не будет реализовываться. Ни одного шага за последние три года не было предпринято»,— сказал журналистам губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

В ноябре прошлого года руководство ГК «Вис» заявило, что готово в третьем квартале 2021 года приступить к строительству первого мусоросортировочного завода по проекту. Он разместится в селе Верх-Тула. Завершить работы предполагалось в 2022 году. «Мы совместно с областным правительством направили в ФАС допсоглашение к концессии, на условиях которого готовы приступить к проекту. В конце октября мы получили из ФАС положительный ответ, который нам позволяет приступить к реализации»,— говорила журналистам директор «Экологии-Новосибирск» Лариса Анисимова.

Соглашение между министерством ЖКХ и энергетики Новосибирской области и «Экологией-Новосибирск» было заключено в 2016 году. Концессионер взял на себя обязательства за 6,5 млрд руб. построить в селах Верх-Тула и Раздольное два мусоросортировочных комплекса с полигонами. Начать строительство первого завода планировалось в 2019 году. Условия соглашения вызвали резкую критику со стороны депутатов и общественников. В 2017 году власти региона сообщили о «заморозке» концессии. Весной 2018 года специально созданная рабочая группа при облправительстве разработала изменения концессии. Речь шла о сокращении ее срока с 40 до 25 лет, уменьшении объема инвестиций до 4,3 млрд руб., снижении гарантированного концессионеру объема ТКО — с 800 до 728 тыс. т в год, а также замене площадки в селе Раздольном.

Оксана Павлова