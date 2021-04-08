На Кубани численность детских садов в 2020 году выросла на 1,9%

В Краснодарском крае по данным на начало 2021 года насчитывалось 1576 детских садов на 262,5 тыс. мест. Это на 1,9% больше, чем годом ранее, следует из данных Краснодарстата.

Из них 698 детсадов находится в городской местности, 878 – в сельской. Общая площадь всех помещений организаций дошкольного образования в 2020 году составила 2,3 млн. кв. м. На одного ребенка приходится в среднем площади, используемой непосредственно для нужд образовательной организации, 7,6 кв. м. Требуют капитального ремонта и находятся в аварийном состоянии 15 организаций дошкольного образования Краснодарского края.

Всего в детских садах Краснодарского края в 2020 году воспитывалось 269,6 тыс. детей, что на 4,3% меньше, чем годом ранее. Из общего числа воспитанников 3914 – дети-инвалиды. Численность педагогических работников в дошкольных учреждениях края составляла 26,7 тыс. человек – на 2,3% больше, чем в 2019 году.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, в январе 2021 года администрация Краснодарского края сообщила, что по итогам 2020 года в детских садах региона было создано 3445 новых мест. Места в дошкольных учреждениях создавались за счет строительства и выкупа детсадов, возведения пристроек, реконструкции и капремонта существующих зданий. Из них 1242 места появились в группах для малышей до трех лет. В рамках нацпроекта «Демография» в регионе в 2020 году ввели в эксплуатацию 21 дошкольное учреждение на 2200 мест.

Кроме того, администрация Кубани сообщила, что в 2020 году в Краснодарском крае было построено 12 новых школ.

В 2021 году по краевым госпрограммам и нацпооектам возведут 12 школ и 15 детских садов. Всего, за последние пять лет в крае открыли 41 новую школу и создать более 15 тыс. мест в детских садах

Алексей Белянин