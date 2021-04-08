УФАС приостановило конкурс по техническому перевооружению КНС в Уфе

Управление ФАС по Башкирии приостановило конкурс по отбору подрядчика технического перевооружения канализационной насосной станции (КНС) «Затон», сообщается в реестре жалоб на сайте госзакупок. Очередную жалобу подало ООО «Строймагсервис» (Пермский край, принадлежит Эдуарду Хуснулину), ее планируют рассмотреть завтра.

Ранее «Строймагсервис» подавал две жалобы в ФАС России на конкурс по отбору подрядчика строительства канализационного коллектора от канализационной насосной станции «Затон-Восточный» до площадки городских очистных сооружений начальной стоимостью 3,98 млрд руб. и на конкурс по отбору подрядчика строительства водовода в Кировском и Демском районах Уфы начальной стоимостью 2,57 млрд руб. Жалобы находятся в стадии рассмотрения, указано в документации.

Заявитель, как и в двух предыдущих жалобах, указал, что заказчик — управление капитального строительства администрации Уфы — разместил на портале госзакупок неполный объем проектно-сметной документации, а также выбрал неверный способ определения поставщика. По мнению заявителя, закупка должна быть проведена как «строительство под ключ» с получением ценового аудита.

В конце марта, как сообщал "Ъ-Уфа", управление капитального строительства администрации Уфы повторно объявило четыре конкурса: на строительство канализационной насосной станции «Затон-Восточный» в Ленинском районе, водовода в Кировском и Демском районах, канализационного коллектора от КНС «Затон-Восточный» до площадки городских очистных сооружений канализации» и технического перевооружения КНС «Затон». Общая начальная стоимость контрактов составляет 7,85 млрд руб. Ранее закупки были отменены по решению заказчика в связи с необходимостью внесения изменений в конкурсную документацию, сообщали в мэрии.

Работы по первым трем контрактам на общую сумму 7,71 млрд руб. должны быть завершены до 31 октября 2023 года, по четвертому — до 31 октября 2022 года.

Майя Иванова