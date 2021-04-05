ФАС приостановила конкурс на строительство канализации в Уфе

Федеральная антимонопольная служба по жалобе ООО «Строймагсервис» (Пермский край, принадлежит Эдуарду Хуснулину) приостановила проведение конкурса по отбору подрядчика строительства канализационного коллектора от канализационной насосной станции «Затон-Восточный» до площадки городских очистных сооружений, сообщается в реестре жалоб на сайте госзакупок. Начальная цена контракта определена в 3,98 млрд руб. Рассмотрение жалобы назначено на завтра.

Как следует из жалобы «Строймагсервиса», заказчик — управление капитального строительства администрации Уфы — разметил на портале госзакупок неполный объем проектно-сметной документации, а также выбрал неверный способ определения поставщика. По мнению заявителя, закупка должна быть проведена как «строительство под ключ» с получением ценового аудита. «Либо сначала нужно провести процедуру по корректировке ПСД, дополнить закупочную документацию полным объемом из проектной документации, устранить несоответствия и только потом размещать аукцион или конкурс с наличием полной актуальной ПСД»,— указывается в жалобе.

Ранее «Строймагсервис» подал аналогичную жалобу на конкурс по отбору подрядчика строительства водовода в Кировском и Демском районах Уфы начальной стоимостью 2,57 млрд руб.

Майя Иванова