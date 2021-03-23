Мэрия Уфы повторно объявила конкурсы на строительство коммуникаций

Управление капитального строительства администрации Уфы повторно объявило конкурсы на строительство канализационной насосной станции «Затон-Восточный» в Ленинском районе, водовода в Кировском и Демском районах, канализационного коллектора от КНС «Затон-Восточный» до площадки городских очистных сооружений канализации» и технического перевооружения КНС «Затон», следует из сообщений на сайте госзакупок. Заявки на конкурсы, организованные в рамках федерального проекта «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда», будут приниматься до 13 апреля. Дата конкурсов не уточняется в документации. Общая начальная стоимость закупок составляет 7,85 млрд руб., прежняя сумма составляла 7,9 млрд руб. (снижение на 50 млн руб.).

Начальные цены контрактов немного изменились по сравнению с предыдущими закупками: стоимость строительства канализационной насосной станции выросла на 100 тыс. руб. (с 1,162 192 млрд до 1,162 292 млрд руб.), водовода — наоборот, уменьшилась на 44 млн руб. (с 2,61 млрд до 2,56 млрд руб.), канализационного коллектора — осталась неизменной (3,98 млрд руб.), а технического перевооружения КНС «Затон» — уменьшилась на 1,11 млн руб. (с 148,67 млн руб. до 147,56 млн руб.).

Ранее закупки были отменены по решению заказчика. В администрации Уфы сообщили, что отмена конкурсов связана с необходимостью внесения изменений в конкурсную документацию в части стоимости контрактов, обновленных технических условий, распределения годовых лимитов финансирования, получением новых положительных заключений достоверности сметной стоимости и корректировки названия федеральной программы и национального проекта.

Работы по первым трем контрактам на общую сумму 7,71 млрд руб. должны быть завершены до 31 октября 2023 года, четвертый — до 31 октября 2022 года.

Майя Иванова