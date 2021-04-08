ОП предложила запретить отменять вынесенные с участием присяжных оправдательные приговоры

Общественная палата России порекомендовала правительству разработать законопроект, запрещающий отменять оправдательные приговоры, вынесенные на основе вердикта коллегии присяжных. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на текст рекомендаций ОП РФ по итогам заседания круглого стола на тему «27 лет суду присяжных в России: дань традициям или новая формация». Исключением предлагается признать случаи «фундаментального нарушения процедуры» применения уголовно-процессуальных норм.

Под «фундаментальным нарушением процедуры» предлагается понимать «те случаи, когда неисправление судебной ошибки искажает саму суть правосудия, смысл приговора как акта правосудия, разрушая необходимый баланс конституционно защищаемых ценностей, в том числе прав и законных интересов осужденных и потерпевших», сказано в материале.

При отсутствии таких нарушений возможность отменять оправдательные приговоры на основе вердикта коллегии присяжных предлагается предусмотреть только при наличии вновь открывшихся обстоятельств.

В Общественной палате отметили, что, по данным судебного департамента при Верховном суде РФ, за 2019 год было отменено 22,9% таких приговоров в апелляционном порядке из-за существенного нарушения уголовно-процессуального закона. «При этом областные и равные им суды отменили в 2019 году больше половины (54%) оправдательных приговоров. …В первом полугодии 2020 года областные и равные им суды отменили 19,5% обвинительных и 87,8% оправдательных приговоров, вынесенных районными судами с участием присяжных заседателей»,— говорится в сообщении.

В декабре Верховный суд заявил о постоянной работе над гуманизацией уголовного законодательства. В числе инициатив ВС, которые позднее были закреплены в законе, он назвал декриминализацию некоторых уголовных статей и первичное привлечение к административной ответственности перед применением ряда положений УК.

Об инициативах ВС — в материале “Ъ FM” «Уголовное наказание хотят заменить на проступок».