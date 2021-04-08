В Мексике произошли взрывы на нефтеперерабатывающем заводе

В мексиканском штате Веракрус произошли взрывы на нефтеперерабатывающем заводе. В результате произошел пожар. Пострадали семь человек.

«Семь человек получили легкие травмы: один рабочий с ожогами и один с интоксикацией, а также пятеро пожарных, которые участвовали в борьбе с огнем»,— говорится в сообщении нефтегазовой компании Pemex в Twitter.

Пострадавшие госпитализированы. Они находятся в стабильном состоянии, отмечает нефтегазовая компания. население близлежащих районов находится вне опасности. О причинах взрыва пока неизвестно.