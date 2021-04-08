Минобороны Сирии сообщило о ранении четырех военных при атаке Израиля

Четыре военнослужащих Сирии пострадали при атаке Израиля на окрестности Дамаска, сообщило Минобороны Сирии. Утверждается, что с помощью ПВО удалось сбить большую часть ракет. Израиль пока не комментировал информацию.

«Около 0:56 (совпадает с московским.— “Ъ”) враждебный Израиль осуществил агрессию с воздуха, выпустив несколько ракет из воздушного пространства Ливана, атаковав несколько объектов в пригороде Дамаска»,— говорится в сообщении Минобороны Сирии. Информация о состоянии пострадавших не приводятся. Отмечается, что нанесен материальный ущерб.

Сирия регулярно обвиняет Израиль в обстреле своих территорий. Так, в середине марта, по утверждению Минобороны Сирии, Израиль также нанес удары по окрестностям Дамаска. Был нанесен материальный ущерб.