Сирия заявила об обстреле окрестностей Дамаска со стороны Израиля

Минобороны Сирии обвинило Израиль в атаке на окрестности Дамаска. Утверждается, что ПВО Сирии удалось отразить большинство ракет. Обстрелом нанесен материальный ущерб, о пострадавших не сообщается.

«В 22:35 вечером враждебный Израиль совершил акт агрессии со стороны оккупированных Голанских высот по окрестностям Дамаска. Системы ПВО отразили враждебные ракеты и сбили большую их часть»,— говорится в сообщении Минобороны Сирии в Facebook.

Армия Израиля отказалась от комментариев. «Мы не комментируем сообщения иностранных медиа»,— сказал представитель армии «РИА Новости» на просьбу прокомментировать сообщения СМИ об атаке.

По информации ближневосточных СМИ, удар был нанесен по объекту, где хранилась партия оружия. Речь идет об оружии, которое доставили 16 марта из-за рубежа в аэропорт Дамаска, передает «Интерфакс».

Последний раз Сирия сообщала об атаке со стороны Израиля в конце февраля. Тогда были обстреляны объекты у Дамаска, связанные с Израилем.