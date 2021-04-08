Коней на Дагестане не меняют

Врио главы Дагестана Сергей Меликов и председатель парламента Чечни Магомед Даудов вступили в заочную полемику из-за недавнего скандала с конным походом. Напомним, на прошлой неделе группа чеченцев отправилась в паломничество к могиле национального героя Байсангура Беноевского, который похоронен на территории Новолакского района Дагестана. Местные полицейские остановили всадников и предупредили о недопустимости несогласованных акций. Теперь Сергей Меликов высказался о важности добрососедских отношений, а Магомед Даудов предостерег от повторения «нехорошего и неприятного прецедента». Судя по всему, история с походом вышла на уровень руководства регионов из-за неурегулированного вопроса о возвращении потомков депортированных чеченцев в села Новолакского района Дагестана.

Как сообщал “Ъ”, в субботу группа жителей Чечни решила совершить конный зиярат (паломничество) к могиле народного героя Байсангура Беноевского, похороненного на территории соседнего региона. Дагестанские полицейские остановили три десятка всадников с флагами Чечни у Хасавюрта. Они заявили соседям, что подобные мероприятия должны быть согласованы с дагестанскими властями. После этого всадников все-таки пропустили в село Новокули, где похоронен Байсангур Беноевский.

Новость о конфликте чеченских всадников с дагестанскими полицейскими стала одной из самых обсуждаемых в местных соцсетях. Во вторник врио главы Дагестана Сергей Меликов прокомментировал ситуацию на заседании республиканского оперативного штаба по противодействию коронавирусу. «Я рад, что дагестанская общественность своевременно и достаточно взвешенно отреагировала на имевший место в одном из районов республики инцидент,— заявил он.— Но мы все обязаны сделать верные выводы, и эта ситуация не должна остаться без внимания или, наоборот, стать поводом для дальнейших провокаций».

По словам господина Меликова, произошедшее «ярко свидетельствует» об «определенных недоработках в реализации национальной политики».

Врио главы Дагестана посетовал, что у Дагестана недостаточно совместных с другими регионами СКФО проектов в области образования, культуры, спорта, молодежной политики. Он попросил чиновников подготовить предложения, «направленные на укрепление добрососедских отношений» с соседними регионами и «другими братскими республиками».

Но в среду агентство «Грозный-Информ» опубликовало не столь дружелюбный комментарий председателя парламента Чечни Магомеда Даудова. «Преподносится так, будто полиция остановила армию, идущую на штурм. Да что такое происходит? Кавказ ли это? С каких пор горцы, отправляясь друг к другу, стали это согласовывать! — возмутился он.— Что за угрозу могли представлять 30 всадников в национальных костюмах? Хотя понятен страх некоторых, десятки лет проживающих в чужих домах, игнорирующих не только закон о реабилитации репрессированных народов, но и нормы ислама и добрососедства».

Председатель парламента Чечни Магомед Даудов Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Господин Даудов заявил, что власти Чечни не возражают, когда паломники из Дагестана приезжают в республику посетить могилы своих национальных героев на территории Чечни. «В ЧР всегда рады гостям, будь они на машинах, велосипедах или лошадях — не имеет значения,— заявил он. — Произошедшее — очень нехороший и неприятный прецедент. Надеемся, что подобное больше не повторится».

Столь пристальное внимание руководства двух республик к инциденту может быть связано с давним территориальным и межнациональным спором.

Село, где находится могила Байсангура Беноевского, исторически было чеченским и называлось Ярыксу-Аух. Оно было центром Ауховского наибства, населенного чеченцами-ауховцами. В 1920 году территория стала частью Хасавюртовского округа Дагестанской АССР; в 1943 году был создан «чеченский» Ауховский район Дагестана. Он просуществовал недолго — 23 февраля 1944 года началась депортация чеченцев и ингушей. Жители Ауховского района были выселены, а на их место насильственно переселили представителей других дагестанских народов, прежде всего лакцев и кумыков. Район был переименован в Новолакский, а село стало называться Новокули.

С 1957 года реабилитированные чеченцы начали возвращаться на Северный Кавказ, но им было запрещено селиться на территории бывшего Ауховского района. В конце 1980-х чеченское население Дагестана стало добиваться возвращения территорий. В июле 1991 года съезд народных депутатов республики одобрил план восстановления «чеченского» района. Предполагалось, что лакцы смогут переселиться в Караман — на территорию неподалеку от Махачкалы. Однако это решение не только не было выполнено — оно породило новый конфликт. На земли в Карамане стали претендовать кумыки. В 2013 году спор между лакцами и кумыками из-за распределения участков привел к массовым беспорядкам.

В сентябре 2017 года правительство Дагестана приняло программу «Переселение лакского населения Новолакского района на новое место жительства и восстановление Ауховского района». Она должна быть реализована к 2025 году.

Тем не менее чеченцы регулярно заявляют о затягивании выполнения программы.

Как сообщал «Кавказский узел», 15 февраля 2020 года в Хасавюрте прошел съезд чеченцев Дагестана, на котором обсуждался вопрос восстановления Ауховского района в границах 1944 года. В конце мероприятия организация «Общественный совет Аух» анонсировала «общенациональный» митинг на эту тему. Минюст Дагестана отклонил их заявку; организация поначалу обещала провести несанкционированный митинг, но позже отказалось от этой идеи, сославшись на коронавирус. В этом году, 23 февраля, тысячи жителей Чечни и Ингушетии приехали в Новолакский район, чтобы почтить память жертв депортации. В ходе мероприятия прошел траурный митинг, где выступавшие говорили о проблеме Ауховского района.

Юлия Рыбина, Махачкала; Александр Черных