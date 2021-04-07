Волейбольный «Финал шести» остался без лучшего

В Москве завершился групповой этап «Финала шести», венчающего очередной чемпионат страны по волейболу. По его итогам сформировались полуфинальные пары. В одной кемеровский «Кузбасс» сыграет с петербургским «Зенитом», в другой — московское «Динамо» с новосибирским «Локомотивом».

Главным событием коротенького группового этапа московского «Финала шести» стала, конечно, осечка казанского «Зенита». В 2007 году этот клуб впервые завоевал золото чемпионата страны, и тот момент фактически означал появление в мировом волейболе нового гранда. За прошедшие полтора десятилетия «Зенит» и его тренер Владимир Алекно собрали множество призов: десять побед в российском первенстве, девять — в Кубке, шесть — в Лиге чемпионов, плюс звание сильнейшего, добытое на клубном чемпионате мира.

Да просто невозможно было себе представить этот потрясающий «Зенит», который не берет в сезоне какую-нибудь ценную награду.

А уж его внутренний статус точно не предполагал такой ситуации, когда казанцы вдруг промахиваются мимо топ-тройки. Как серьезная неудача воспринималось то, что случилось с ними в тех чемпионатах, что предшествовали нынешнему. Весной 2019 года «Зенит» проиграл в финальной серии «Кузбассу», весной 2020-го пропустил в «регулярке» вперед новосибирский «Локомотив», а пандемия сорвала play-off, и золото вручили железнодорожникам.

И вот в том сезоне, по ходу которого Владимир Алекно объявил, что после его завершения заканчивает, по крайней мере, с клубной тренерской деятельностью, произошел крах полноценный. Недавно «Зенит» не смог добраться до финала Лиги чемпионов, уступив польской «Заксе», а теперь впервые за 14 лет остался без наград и в России, хотя, как обычно, имел классный состав со звездами вроде Максима Михайлова и Эрвена Нгапета и котировался высоко.

Пролетел он мимо наград обиднейшим образом. Оба своих матча в группе — как раз против «Локомотива» и «Кузбасса» — «Зенит» проиграл на тай-брейке, ведя до этого по сетам. Во встрече с железнодорожниками он даже вел со счетом 2:0. Это было примерно то же самое, что произошло с ним в первом, домашнем, матче с «Заксой».

В нем зенитовцы тоже взяли два сета подряд, находились в маленьком шажке от победы, которая наверняка обеспечила бы им попадание в финал, но позволили соперникам поднять голову и все перевернуть.

В другой группе обошлось без неожиданностей. «Отцепленным» оказался как раз клуб, который котировался ниже конкурентов,— новоуренгойский «Факел». В полуфинал прошли очень качественно укомплектованный петербургский «Зенит» и обыгравшее его в очной встрече «Динамо», первенствовавшее в регулярном чемпионате. Правда, в заключительном матче группового раунда оно едва не уступило «Факелу», дожав тот лишь на тай-брейке.

Алексей Доспехов