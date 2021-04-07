Король Иордании объявил об окончании «смуты»

Король Иордании Абдалла II впервые прокомментировал информацию о попытке переворота в государстве, в результате которой под домашним арестом оказался его сводный брат принц Хамза. По словам короля, «смута прекратилась», но расследование продолжается.

«Мои братья и сестры, дети одной иорданской семьи, я говорю сегодня с вами — семьей и кланом, объектом абсолютного доверия и источником решимости, чтобы заверить вас, что смута прекратилась»,— заявил Абдалла II в послании к подданным, распространенном арабскими СМИ.

По словам короля, он решил заняться проблемой принца Хамзы в рамках семьи Хашимитов и доверил решение проблемы своему дяде принцу Хасану бен Талалу. В итоге «принц Хамза обязался перед семьей следовать по пути отцов и дедов, быть верным их посланию и ставить интересы Иордании, ее конституции и законов выше любых других соображений». В то же время Абдалла II сообщил, что расследование в отношении других участников событий еще не завершено.

Король отметил, что последний кризис — не самый тяжелый для Иордании, но болезненный для него лично. «Я испытал шок, боль и гнев как брат и опекун Хашимитской семьи и как лидер этого дорогого народа»,— подчеркнул он.

Король также признал, что Иордания переживает экономические трудности и он понимает проблемы, с которыми сталкивается народ.

Напомним, в субботу, 3 апреля, в Иордании было задержано около 20 человек. Официально известны имена двоих. Это дальний родственник короля шериф Хасан бен Зайд, а также Басем Ибрагим Авадалла — бывший глава королевского двора, который в разные годы возглавлял также королевский суд, был министром финансов, министром планирования и международного сотрудничества.

Кроме того, в субботу утром глава Объединенного комитета начальников штабов генерал-майор Юсеф Ахмад аль-Хунейти посетил младшего брата короля принца Хамзу и настоятельно попросил его от имени армии и спецслужб «не пересекать красную черту» — ни с кем не встречаться и не выходить из дома, так как в ходе контактов принца в соцсетях и СМИ появляется критика правительства и короля. В ответ принц опубликовал два видеопослания, в которых раскритиковал власти Иордании за коррупцию, кризис в управлении и репрессии.

Это вызвало резкую реакцию руководства страны. Вице-премьер и глава МИД Иордании Айман Хусейн Абдалла ас-Сафади назвал видеообращение принца «подстрекательством». По словам представителя правительства, расследование выявило контакты принца Хамзы с «внешними сторонами». В то же время было решено урегулировать проблему с принцем внутри семьи. По итогам семейной встречи принца Хасана бен Талала и принца Хамзы последний заявил, что «отдает себя в руки его величества короля». Он также высоко отозвался о роли, которую играет король в жизни страны, что резко контрастировало с субботними видеопосланиями.

Судьба остальных задержанных, а также причины их ареста до сих пор неизвестны.

Подробнее о попытке государственного переворота читайте в публикации “Ъ” «Слишком принципиальный принц».

Марианна Беленькая