Российский рынок ипотеки в первом квартале вырос на 44%

В России объем выданной в первом квартале ипотеки на 44% больше прошлогоднего за аналогичный период в денежном выражении и на 26% — в количественном, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин со ссылкой на данные ДОМ.РФ и аналитического агентства Frank RG.

«Можно говорить о том, что спрос на ипотеку среди россиян не снижается и даже растет. По оценке ДОМ.РФ и аналитического агентства Frank RG, в январе-марте 2021 года было выдано 418 тыс. ипотечных кредитов на 1,17 трлн руб. Это превышает показатели за аналогичный период 2020 года на 26% в количественном выражении и на 44% в денежном»,— сказал господин Хуснуллин (цитата по ТАСС).

В 2020 году в России запустили программу льготной ипотеки по ставке 6,5%. Она была введена как мера поддержки бизнеса и граждан в связи с пандемией COVID-19. Первоначально планировалось завершить программу 1 ноября 2020 года, однако ее продлили до 1 июля 2021-го. Господин Хуснуллин считает, что дальнейшее продление может не коснуться Москвы.

Хотя рост выдачи ипотеки в годовом выражении сохраняется, на рынке наметилась тенденция к постепенному снижению спроса на жилищные кредиты. Эксперты рейтингового агентства Moody`s объясняют замедление роста ипотечного кредитования тем, что все желающие уже взяли ипотеку, а банки не будут наращивать риски, кредитуя менее надежных клиентов.

О ситуации на ипотечном рынке — в материале “Ъ” «Ипотека теряет темп».