Грузия больше не признает применение кассетных боеприпасов в августе 2008 года

Сегодня, 7 апреля, Министерство юстиции Грузии заявило, что военные не применяли кассетные боеприпасы в ходе военного конфликта августа 2008 года. Ранее один из лидеров оппозиционной партии «Европейская Грузия» (ЕГ), бывший замминистра иностранных дел Серго Капанадзе заявил о том, что грузинская армия «действительно применила кассетные боеприпасы», но стреляла «только по военным объектам».

Замминистра юстиции Бека Дзамашвили в ответ сказал журналистам, что о применении Грузией кассетных боеприпасов в 2008 году «говорила только Россия». По мнению чиновника, заявление господина Капанадзе — «это продолжение российского нарратива».

Как рассказала “Ъ” бывший член грузинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Елена Тевдорадзе, 12 августа 2008 года российская армия «ударила ракетой "Искандер" с кассетной боевой частью по городу Гори» и «в результате удара погибли десятки человек». Но хотя у грузинской стороны были неопровержимые доказательства применения новейшей ракеты с кассетными боеприпасами, это утверждение «не вошло в итоговую резолюцию ПАСЕ», поскольку «российская делегация все отрицала», заключила госпожа Тевдорадзе.

В то же время, согласно заявлению Елены Тевдорадзе, «грузинская сторона чистосердечно призналась, что применила кассетные боеприпасы по военной колонне российской 58-й армии, которая двигалась со стороны Северной Осетии в сторону Цхинвали». По словам госпожи Тевдорадзе, когда грузинские депутаты спросили европейских коллег, почему в итоговой резолюции ПАСЕ оказалась запись о применении грузинской стороной кассетных боеприпасов, но не было записи о применении аналогичных боеприпасов с российской стороны, «европейские коллеги пожали плечами: дескать, Тбилиси признался, а Москва все отрицала»,— подытожила собеседник “Ъ”.

По данным “Ъ”, осколки российской ракеты «Искандер-М», запущенной по городу Гори 12 августа 2008 года с ракетного плацдарма в Дагестане, до сих пор хранятся в МВД Грузии в качестве вещественного доказательства по уголовному делу о «российской агрессии 2008 года».

Георгий Двали, Тбилиси