Экс-мэр Сургута Дмитрий Попов намерен взыскать почти 25 млн рублей за уголовное преследование

Оправданный по делу о превышении должностных полномочий бывший мэр Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ) Дмитрий Попов планирует взыскать почти 25 млн руб. в качестве имущественного вреда за уголовное преследование. Об этом сообщили в пресс-службе Сургутского городского суда.

«Намерен взыскать расходы на оплату двух адвокатов по 300 тыс. руб. за услуги каждого, утраченный заработок в размере более 24,12 млн руб., проценты за пользование чужими денежными средствами общей суммой более 151 тыс. руб., а также расходы на оплату услуг представителя адвоката — 50 тыс. руб.»,— уточнили в суде.

Напомним, в 2016 году Дмитрий Попов (руководил Сургутом с 2010 года) был вынужден покинуть должность главы муниципалитета из-за из-за обвинений в превышении и злоупотреблении должностными полномочиями (ч.3 ст.286 УК РФ, ч.3 ст.285 УК РФ). Уголовное преследование длилось 4,5 года. В результате в сентябре 2020 года Сургутский городской суд оправдал господина Попова.

Отметим, помимо иска об имущественном вреде Дмитрий Попов также намерен подать иск о возмещении с государства морального вреда, сумма которого пока не разглашается.

Анастасия Реутова