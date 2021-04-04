Экс-мэр Сургута подаст иск о возмещении морального вреда за уголовное преследование

Бывший мэр Сургута (ХМАО) Дмитрий Попов, которого ранее оправдали по делу о превышении должностных полномочий, намерен подать иск о возмещении с государства морального вреда за 4,5 года, в течение которых длилось судебное разбирательство. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на адвоката господина Попова Владимира Яремаченко.

Ранее Дмитрий Попова подал в Сургутский городской суд ходатайство о возмещении имущественного вреда. В нем он также потребовал от прокурора Сургута принести извинения от имени государства за причиненный вред.

«Иск о возмещении морального вреда не мог быть подан одновременно с заявление о реабилитации, поскольку она происходит по правилам уголовного процесса»,— отметил господин Яремаченко. Он не стал уточнять сумму будущего иска, однако подчеркнул, что она «будет значительной».

Напомним, Дмитрий Попов возглавлял Сургут с 2010 и ушел в отставку в 2016 году в связи с возбуждением уголовного дела о превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ) и злоупотреблении ими (ч. 3 ст. 285 УК РФ). По версии гособвинения, он не оценил рыночную стоимость песка, находящегося в собственности муниципального сельхозпредприятия «Северное». В результате ЗАО «Компания КС», по мнению прокуратуры, приобрело по заниженной стоимости 837,3 тыс. куб. м песка.

Кроме того, господину Попову также предъявили обвинения по факту выплаты незаконной субсидии в размере 11 млн руб. предприятию «Северное» и покупки в декабре 2014 года без торгов здания для будущего детского сада.

Дмитрий Попов свою вину не признал, пояснив, что сделка по продаже песка была согласована с региональными властями. По его словам, это была вынужденная мера, так как в совхозе образовались долги по зарплате. В сентябре 2020 года Сургутский городской суд оправдал Дмитрия Попова по всем трем эпизодам.