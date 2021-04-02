Экс-мэр Сургута Дмитрий Попов подал иск о возмещении вреда за обвинение в превышении должностных полномочий

В Сургутский городской суд (Ханты-Мансийский автономный округ) поступило заявление бывшего мэра Дмитрия Попова с требованием возместить имущественный вред за уголовное преследование, сообщила пресс-служба суда. Ранее он был оправдан по делу о злоупотреблениях должностными полномочиями. Господин Попов также требует извинения прокурора Сургута от имени государства за причиненный вред.

Дмитрий Попов возглавил администрацию Сургута в 2010 году. В 2016 году он покинул должность из-за обвинений в превышении и злоупотреблении должностными полномочиями (ч.3 ст.286 УК РФ, ч.3 ст.285 УК РФ). По версии следствия, господин Попов в 2013 году по заниженной цене продал песок муниципального предприятия «Северное». Впрочем, арбитражный суд ХМАО отказал прокуратуре в признании сделки недействительной.

Кроме того, экс-мэр обвинялся в выплате «Северному» незаконной субсидии в размере 11 млн руб. и покупке здания для будущего детского сада без проведения торгов. По мнению прокуратуры, здание было непригодно для эксплуатации и никак не использовалось.

Господин Попов не признавал свою вину. По его словам, сделка по продаже песка была согласована с властями и являлась вынужденной мерой из-за задолженности «Северного» по заработной плате. Защита господина Попова сообщала, что сделка по покупке здания для детского сада также была согласована.

В сентябре 2020 года Сургутский районный суд оправдал Дмитрия Попова по всем вменяемым ему эпизодам. Позднее стало известно, что господин Попов вернулся на работу в «Сургутнефтегаз», где он до 2010 года занимал должность начальника управления по работе с кадрами. Он был назначен заместителем управляющего строительно-монтажного треста №1 по кадрам.

Рассмотрение ходатайства о возмещении Дмитрию Попову имущественного вреда состоится 20 апреля.

Михаил Мананников