Сборная России поднялась на 38-е место в рейтинге FIFA

Сборная России поднялась на одну строчку и заняла 38-е место в рейтинге Международной федерации футбола (FIFA). Согласно данным с сайта федерации, Россия набрала 1462,65 очка. В пятерке лидеров перестановок нет, рейтинг по-прежнему возглавляет Бельгия.

Топ-5 сборных в рейтинге FIFA:

Бельгия — 1783,38 очка; Франция — 1757,30 очка; Бразилия — 1742,65 очка; Англия — 1686,78 очка; Португалия — 1666,12 очка.

39-е место в рейтинге FIFA занимает Южная Корея (1460,25 пункта, -1 строчка), 37-е место — Венгрия (1468,75, +3 строчки).

В марте в рамках отборочного турнира чемпионата мира 2022 года сборная России по футболу одержала победы над сборными Мальты (3:1) и Словении (2:1), уступив при этом сборной Словакии (1:2). В июне сборная России в рамках чемпионата Европы сыграет со сборными Бельгии, Финляндии и Дании.

О выступлении сборных России в отборочном турнире — в материале “Ъ” «Сборная России открыла счет поражениям».