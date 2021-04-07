Погрузка на железной дороге в Нижегородской области снизилась на 17,1%

В Нижегородской области погрузка на железной дороге составила более 3 млн т в первом квартале года, сообщили в пресс-службе Горьковской железной дороги (ГЖД). Это на 17,1% ниже уровня прошлого года.

Заметнее всего выросла погрузка лесных грузов – на 47%, до 105 тыс. т. Ранее Нижегородская ассоциация промышленников и предпринимателей (НАПП) на фоне роста погрузки лесных грузов предположила, что в связи с девальвацией рубля растет привлекательность экспортных поставок российского пиломатериала, поскольку из-за роста спроса на него выросли цены. В связи с этим НАПП прогнозирует рост внутренних цен на весь спектр пиломатериалов.

Также в первом квартале увеличилась погрузка промышленного сырья и формовочных материалов (+8,9%, до 155 тыс. т). Погрузка нефти и нефтепродуктов сократилась на четверть, до 1,77 тыс. т., химикатов и соды – снизилась на 10,4%, до 130 тыс. т. Погрузка черных металлов упала на 5,9%, до 422 тыс. т.

Как ранее сообщалось, в целом в границах Горьковской железной дороги погрузка снизилась на 8% в первом квартале.

Анастасия Еремина