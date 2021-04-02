Погрузка на Горьковской железной дороге снизилась на 8% в первом квартале

В первом квартале 2021 года на Горьковской железной дороге (ГЖД) погрузка составила 7 млн т. Это на 8% меньше по сравнению с уровнем прошлого года, подсчитали в ГЖД по оперативным данным.

Погрузка нефти и нефтепродуктов в первом квартале сократилась на 22,7% (до 2,3 млн т), цемента – на 6% (до 388 тыс. т), химикатов и соды – на 5,6% (до 448 тыс. т), черных металлов – на 4,4% (до 511 тыс. т), промышленного сырья и формовочных материалов – на 3% (до 299 тыс. т). Заметнее всего выросла погрузка зерна – в три раза, до 231 тыс. т, лома черных металлов – на 10,3% (до 285 тыс. т), и лесных грузов – на 5,5% (до 1 млн т).

Грузооборот с начала года вырос на 10,3% до 41 млрд тарифных тонно-км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии составил 52,9 млрд тонно-км (+8%).

Анастасия Еремина