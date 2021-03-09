На ГЖД в полтора раза выросла погрузка лесных грузов

За два месяца на полигоне Горьковской железной дороги в полтора раза выросла погрузка лесных грузов, до 2,4 тыс. тонн, сообщает пресс-служба магистрали. Наибольший объем погрузки лесных грузов в контейнерах с начала года наблюдался на станциях Мураши, Полой и Киров-Котласский в Кировской области. Значительно увеличилась погрузка лесных грузов на станциях Муром во Владимирской области и Ува в Удмуртии.

Нижегородская ассоциация промышленников и предпринимателей (НАПП), проанализировав данные погрузки, предположила, что в связи с девальвацией рубля растет привлекательность экспортных поставок российского пиломатериала, поскольку из-за роста спроса на него выросли цены. «Специалисты отмечают, что цена на пиломатериал из российской сосны в Китае выросла за 2020 год более чем на 35%. При этом на экспорт ежегодно отправляется около 2/3 производимого в стране пиломатериала», – отметили в НАПП. В связи с этим НАПП прогнозирует рост внутренних цен на весь спектр пиломатериалов.

НАПП напоминает, что в январе 2021 года из страны в большом количестве экспортировался лом черных металлов из-за роста цен на мировых рынках. В тот момент погрузка черных металлов на ГЖД выросла в два раза.

Виктория Александрова