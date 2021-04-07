Bentley выставит в гонке на Пайкс-Пик купе Continental GT3

Компания Bentley выставит гоночное купе Continental GT3 в гонке на Пайкс-Пик, которая в 2021 году пройдет 27 июня.

Как сообщает британский автопроизводитель, модель Bentley Continental GT3, созданную для кольцевых гонок, в Pikes Peak International Hill Climb будет представлять частная команда Fastr. Для Bentley это будет третий и последний старт на Пайкс-Пик.

Ранее пилот Риз Миллен за рулем подготовленных Bentley Motorsport кроссовера Bentley Bentayga (2018 год) и купе Bentley Continental GT (2019 год) стал победителем гонки на Пайкс-Пик в классе стандартных автомобилей

Напомним, популярная гонка Pikes Peak International Hill Climb проходит ежегодно в Колорадо и представляет собой 19,99 километровую дистанцию со 156 поворотами по подъему на гору.