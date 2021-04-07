В Ереване начались стычки протестующих с полицией

В Ереване возле Дома правительства проходит протестная акция с участием нескольких десятков женщин—членов оппозиционного движения «Вето», передает «Sputnik Армения». Протестующие требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна и его команды. Полиция задерживает манифестантов, начались стычки.

Перед акцией протеста у здания правительства женщины организовали шествие от площади Шарля Азнавура (расположены примерно в 460 м друг от друга). Затем протестующие попытались войти в здание, после чего начались столкновения.

Активистки бросили в полицейских яйца и красные гвоздики, передает Sputnik. Также они написали перед зданием слово «Предатель» красной краской на русском языке. Задержания, по оценке издания, стали массовыми. Участнице движения «Вето» Александре Арутюнян в потасовке поранили ногу, но все равно доставили в полицию.

Протесты в стране начались после подписания мирного соглашения по Нагорному Карабаху. Ситуация обострилась в феврале, когда Генштаб ВС потребовал от премьер-министра покинуть пост из-за его требования уволить замглавы Генштаба.

О ситуации в стране — в материале “Ъ” «Премьер Армении уйдет в отставку второй раз за три года».