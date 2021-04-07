В Кузбассе горнякам шахты «Алексиевская» начали выплачивать долги по зарплате

С сегодняшнего дня начнется выплата задолженности шахтерам «Алексиевской», заявил на пресс-конференции в среду губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. Глава региона уточнил, что распорядился «в течение двух недель эти выплаты произвести». Более 200 млн руб. на эти цели выделило правительство России, деньги уже поступили в регион.

Проблему задолженности по зарплате работникам признанного банкротом АО «Шахта "Алексиевская"» (вела добычу угля в Ленинск-Кузнецком районе Кузбасса до мая 2020 года) Сергей Цивилев и премьер-министр России Михаил Мишустин обсуждали 6 марта во время визита последнего в Кемерово. На заседании российского правительства 11 марта премьер-министр России заявил, что правительство направит более 200 млн руб. на погашение задолженности по зарплате работникам «Алексиевской».

Законодательное собрание Кузбасса 31 марта внесло изменения в областной бюджет 2021 года, одним из них стало увеличение на 202,9 млн руб. ассигнований на программу «Развитие промышленности Кузбасса». Эти средства предназначены для предоставления субсидий некоммерческой организации «Фонд развития промышленности Кузбасса» для погашения задолженности по зарплате работникам, в том числе бывшим, АО «Шахта "Алексиевская"», сообщал тогда министр финансов Кузбасса Игорь Малахов.

Игорь Лавренков, Кемерово