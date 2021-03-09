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Федеральные власти помогут в решении проблем с зарплатами работников шахты «Алексиевская»

Федеральные власти готовы оказать поддержку в решении проблемы по невыплате зарплаты работникам шахты «Алексиевской» в Кузбассе. «Люди, которые оказались в такой ситуации, конечно же, нуждаются в помощи. Мы поможем, а с вами договоримся — каким способом. Региональным властям поможем. Здесь также нужно разбираться с правоохранительными органами и ФНС, почему такая ситуация случилась», - сказал глава правительства РФ Михаил Мишустин на встрече с губернатором Кузбасса Сергеем Цивилевым.

По данным облправительства, долги предприятия – более 200 млн руб.

На прошлой неделе работники шахты обратились к президенту России, в Госдуму и Совет федерации с просьбой решить проблему с долгами по зарплате.

Шахта «Алексиевская» была признана несостоятельной в ноябре 2017 года вместе с угольной компанией «Заречная», в состав которой входила. Имущественный комплекс предприятия безуспешно выставлялся на торги пять раз, сейчас он выставлен на новые со стартовой ценой 600 млн руб.

Оксана Павлова


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