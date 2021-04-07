Сбербанк в марте заработал рекордную чистую прибыль

В марте 2021 года чистая прибыль Сбербанка по РСБУ составила рекордные 103,3 млрд руб., следует из отчетности кредитной организации. За январь-март чистая прибыль банка выросла на 29,2%, до 282,5 млрд руб.

За первый квартал чистый процентный доход «Сбера» вырос на 13,4% год к году и составил 376,1 млрд руб., чистый комиссионный доход — 125,8 млрд руб. (+5,7%). Операционные расходы составили 149,2 млрд руб. (+10,2%), отношение расходов к доходам — 27%.

В марте активы кредитной организации выросли на 3,% и составили 34,4 трлн руб. Портфель ценных бумаг в марте вырос на 1,7% до 5,2 трлн руб. Средства физлиц в марте выросли на 0,7%, до 15,5 трлн руб., средства юрлиц — на 0,1%, до 7,7 трлн руб. Совокупные средства клиентов выросли до 23,2 трлн руб. (+0,5%).