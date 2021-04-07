Глава Мостовского городского поселения Сергей Бугаев ушел в отставку

Глава Мостовского городского поселения Сергей Бугаев досрочного сложил полномочия. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

О причинах отставки не сообщается. Известно, что ее утвердили на очередной сессии совета, состоявшейся 6 апреля 2021 года. С 7 апреля исполнять обязанности главы Мостовского городского поселения будет заместитель главы муниципалитета Сергей Чертков.

Сергей Бугаев родился в 1971 году в Пятигорске. В 1995 году окончил с отличием исторический факультет Адыгейского государственного университета. В 1998 году в этом же вузе получил второе высшее образование по специальности юриспруденция.

Работал в фармацевтической сфере. С 1999 года был заместителем директора сети аптек ООО «Мост-Фарм». В 2002-2005гг. занимался предпринимательской деятельностью. В октябре 2005 года избран главой Мостовского городского поселения. Этот пост он господин Бугаев занимал на протяжении 16 лет.

Согласно сведениям о доходах, расходах и обязательствах имущественного характера, в 2019 году Сергей Бугаев заработал 781,2 тыс. руб. Ему принадлежит земельный участок (1150 кв.м), жилой дом (152 кв.м) и автомобиль Skoda Octavia.

Его супруга по итогам 2019 года заработала 532,1 тыс. руб. Ей также принадлежит дом (152 кв.м), торговый павильон (18 кв.м) и земельный участок (800 кв.м).

Как сообщал “Ъ-Кубань”, 6 апреля стало известно, что от должности отстранен глава Апшеронска Сергей Иващенко. Его отправили в отставку по итогам прокурорской проверки, выявившей нарушение антикоррупционных стандартов. Выяснилось, что в 2017-2019гг. он не внес в свою антикоррупционную декларацию данные о поступлении на личные банковские счета более 20 млн руб.

Кроме того, 31 марта 2021 года пост главы Горячего Ключа покинул Александр Кильганкин. Он был главой города с декабря 2018 года.

Алексей Белянин