Глава Апшеронска Сергей Иващенко отстранен от должности за скрытие более 20 млн рублей дохода

В ходе сессии представительного органа Апшеронска было принято решение об отставки главы муниципального образования Сергея Иващенко в отставку по итогам прокурорской проверки, выявившей нарушение антикоррупционных стандартов, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

В частности сообщается, что в рамках декларационных кампаний в 2017-2019 г.г. главой Апшеронска были сокрыты данные о поступлении на личные банковские счета более 20 млн руб.

Информация о нарушениях была направлена прокуратурой в администрацию Краснодарского края для проведения проверки. По ее итогам глава региона Вениамин Кондратьев обратился с заявлением в совет Апшеронского городского поселения о досрочном прекращении полномочий чиновника, которое было удовлетворено решением сессии совета муниципалитета.

Ольга Логинова