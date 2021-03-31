Глава Горячего Ключа Александр Кильганкин ушел в отставку

Мэр Горячего Ключа Александр Кильганкин ушел в отставку. Данное решение принято на внеочередной сессии Совета муниципального образования. Господин Кильганкин написал заявление о досрочном сложении полномочий по собственному желанию. Депутаты Совета поддержали его решение.

Обязанности руководителя района исполняет первый заместитель Михаил Зарицкий. Нового главу муниципального образования определят по результатам конкурса, который состоится 24 мая 2021 года.

Александр Кильганкин возглавил Горячий Ключ 27 декабря 2018 года. Он родился в 1974 году в станице Саратовской Апшеронского района Краснодарского края. Окончил Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма по специальности «физическая культура и спорт», а также Кубанский государственный университет по программе: «Правовое обеспечение органов местного самоуправления».

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, в октябре прошлого года губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев пообещал увольнять нерасторопных чиновников, по чьей вине будут сорваны сроки строительства социальных объектов. На тот момент были отставания от графика. В частности, в Горячем Ключе в станице Саратовской не был завершен малобюджетный спорткомплекс. Глава Горячего Ключа Александр Кильганкин тогда заверил, что до конца года объект достроят.

Дмитрий Михеенко