Горсовет Уфы не будет рассматривать вопросы об улице Довлатова и квартале возле Советской площади

Из повестки заседания городского совета Уфы исключили вопросы о присвоении имени писателя Сергея Довлатова улице рядом с ТЦ «Башкирия» и о назначении общественных обсуждений по проектам планировки и межевания квартала, ограниченного улицами Пушкина, Ленина, Октябрьской революции и Цюрупы, где планируют продолжение работ по благоустройству Советской площади, а также строительство многоуровневых крытых паркингов.

Открывая сегодняшнее заседание, председатель совета Валерий Трофимов заявил, что в совет поступили письма от сити-менеджера Сергея Грекова, который попросил исключить эти вопросы из повестки, так как их необходимо доработать.

Как ранее сообщал “Ъ-Уфа”, активисты передали в горсовет обращение с просьбой отказаться от идеи присвоить имя писателя Сергея Довлатова улице в микрорайоне Зеленая роща, а в качестве альтернативы предложили переименовать Электрический переулок.

Анна Соколова