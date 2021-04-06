Горсовет Уфы назначит обсуждение по проектам застройки квартала возле Советской площади

Депутаты горсовета Уфы завтра на заседании рассмотрят вопрос о назначении общественных обсуждений по проектам планировки и межевания территории квартала, ограниченного улицами Ленина, Октябрьской Революции, Цюрупы и Пушкина. В квартале планируют продолжение работ по благоустройству Советской площади, а также строительство многоуровневых крытых паркингов.

Площадь проектируемой территории составляет 12,4 га. На ней расположены республиканские министерства и ведомства, гаражи, а также двухэтажный и два четырехэтажных жилых дома. Часть гаражей и жилые дома планируют снести, а на их месте возвести паркинги.

Анна Соколова