Горсовет Уфы просят не называть улицу в честь Сергея Довлатова

Уфимские активисты направили в городской совет обращение с просьбой отказаться от идеи присвоить имя писателя Сергея Довлатова улице в микрорайоне Зеленая роща. Вопрос об именовании улицы включен в повестку завтрашнего заседания горсовета. Ранее сообщалось, что имя Довлатова планируют присвоить ныне безымянному проезду вокруг ТЦ «Башкирия» от улицы Менделеева до улицы 50 лет СССР и лесному массиву от ипподрома «Акбузат» до Трамплина.

Активисты, подписавшие обращение, считают, что предложенная улице не имеет отношения к писателю, а присваивать его имя необходимо одной из улиц в центре города, рядом с домом по Гоголя, где с 1941 по 1942 годы жил Довлатов. В качестве альтернативы они предлагают переименовать Электрический переулок.

Анна Соколова