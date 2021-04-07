СКА вновь проиграл ЦСКА в матче финала Западной конференции. Третья встреча команд завершилась со счетом 2:5. За петербургский клуб забили Евгений Тимкин (2 мин.) и Игорь Ожиганов (57 мин.).
По итогам игры счет в серии до четырех побед — 3:0 в пользу ЦСКА. Четвертый матч состоится в Петербурге завтра, 8 апреля.
Подробности матча — в материале «Ъ» «Им нужна одна победа».
Права на ошибку больше нет.— Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) April 6, 2021
Продолжим сражаться послезавтра - сегодня 2:5 с двумя шайбами в пустые ворота.#СКАЦСК pic.twitter.com/4zphUryD2M