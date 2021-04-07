СКА вновь проиграл ЦСКА в матче финала Западной конференции. Третья встреча команд завершилась со счетом 2:5. За петербургский клуб забили Евгений Тимкин (2 мин.) и Игорь Ожиганов (57 мин.).

По итогам игры счет в серии до четырех побед — 3:0 в пользу ЦСКА. Четвертый матч состоится в Петербурге завтра, 8 апреля.

Подробности матча — в материале «Ъ» «Им нужна одна победа».