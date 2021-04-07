ФГБУ «Морспасслужба»

Одна из самых крупных в мире профессиональных служб, занимающихся аварийно-спасательной, поисково-спасательной деятельностью и ликвидацией последствий бедствий и катастроф на море. Занимается также организацией работ по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов. Подведомственна Росморречфлоту.

Образовано 23 августа 1956 года. В структуру входят десять филиалов. Входит в список членов Международного союза спасателей (ISU). В составе службы — более 100 высококлассных водолазов, большинство из них имеет сертификаты Международной морской ассоциации морских подрядчиков. Общая численность сотрудников — 2,2 тыс. человек.

Крупнейший судовладелец в РФ. В составе флота 317 единиц, в том числе флотилия многофункциональных аварийно-спасательных судов ледового класса. Выручка в 2020 году — около 10,7 млрд руб., в том числе 0,7 млрд руб. бюджетных средств. Прибыль — 3,8 млрд руб. Финансовые показатели на постоянной основе не раскрываются.