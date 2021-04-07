Бизнесмена из РФ и украинок депортируют из ОАЭ за создание «порнографических материалов»

Генпрокуратура Дубая завершила расследование по делу о фотосессии с обнаженными девушками на балконе высотки. Всех задержанных депортируют за «производство порнографических материалов». Предполагаемым организатором ранее назывался российский бизнесмен Алексей Концов, а участницами — 12 гражданок Украины.

«Все задержанные обвиняются в хранении порнографических изображений с целью производства порнографических материалов. Все они были заключены в тюрьму до завершения расследования, и прокуратура издала приказ о депортации всех обвиняемых и подсудимых»,— говорится в сообщении медиаофиса правительства эмирата Дубай в Twitter.

О задержании более 10 человек за фотосессию с обнаженными девушками стало известно 5 апреля. МИД Украины сообщил, что среди них — 12 гражданок Украины. Их обвинили в нарушениях норм нравственности и в распространении в соцсетях фото и видео «непристойного характера». Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский обратился в МИД РФ из-за задержания в ОАЭ бизнесмена Алексея Концова.

Подробнее о ситуации — в материале “Ъ FM” «Фотосессию в Дубае разберут по свидетелям».