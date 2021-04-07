Кредитных кооператоров вызвали к барьерам

Кредитные потребительские кооперативы (КПК) недовольны действиями ЦБ по регулированию и оздоровлению рынка. Опрошенные ассоциации считают, что принимаемые Банком России меры, в том числе ужесточение правил включения в реестр, приведут к усилению финансовой нагрузки на КПК и сокращению числа участников рынка. Однако правозащитники уверены, что предложенные ЦБ меры должны быть приняты уже давно — от проблем КПК ежегодно страдают более 100 тыс. пайщиков.

Участники рынка кредитных потребительских кооперативов (КПК) и сельских кредитных потребительских кооперативов (СКПК) недовольны предложениями ЦБ по регулированию кредитной кооперации на 2021–2024 годы. Об этом “Ъ” сообщили в Национальной ассоциации участников микрофинансового рынка (НАУМИР) и СРО «Кооперативные финансы». Там опасаются, что с новыми административными барьерами справятся только крупные участники рынка.

ЦБ вернулся к вопросу регулирования сегмента кредитных кооперативов, работа над которым была приостановлена в период пандемии, в начале апреля. Регулятор опубликовал проект дорожной карты, которая предполагает создание реестровой модели допуска КПК и СКПК, основанной на деловой репутации, регламентацию нормативов, реализацию механизма защиты личных сбережений, регламентацию раскрытия информации, совершенствование требований по управлению рисками.

КПК (СКПК) — это некоммерческая финансовая организация, в которую физические или юридические лица вступают для получения финансовой взаимопомощи. Они создают паевой фонд, в который вносят взносы, привлекать средства со стороны нельзя. В настоящее время в реестре ЦБ состоят 1308 КПК и 615 СКПК. На 30 сентября 2020 года суммарный портфель выдачи составлял почти 65 млрд руб., портфель привлечения — 57 млрд руб. Деятельность кредитных кооперативов регулируется законом «О кредитной кооперации».

Участники рынка признают, что защитить получателей услуг от недобросовестных кредиторов, финансовых пирамид и «компаний-пылесосов» необходимо. Но, подчеркивает вице-президент НАУМИР Анна Байтенова, при повышении административных барьеров войти на рынок КПК станет трудно, а значит, легальное предложение кредитных ресурсов уменьшится в разы, в первую очередь для тех категорий заемщиков, которые не интересны банкам. Директор СРО «Кооперативные финансы» Александр Соломкин полагает, что сектор кредитной кооперации не готов к переходу на единый план счетов и отраслевые стандарты бухгалтерского учета (ОСБУ), определенные ЦБ. Это приведет к массовому сокращению деятельности кредитных кооперативов из-за отсутствия необходимых специалистов и финансовой возможности на реализацию новых требований.

Кроме того, госпожа Байтенова обращает внимание, что МФО и ломбард — экономическая характеристика организации, а кредитный потребительский кооператив — правовой статус. Он заявляется при регистрации в налоговом органе, то есть может быть выявлен без дополнительной процедуры вхождения в реестр, поясняет она. По оценке господина Соломкина, если ситуация в подходах к регулированию сектора не поменяется, ежегодно он будет терять 10–15% участников.

Однако правозащитники поддерживают строгость ЦБ. По данным самого регулятора, в отношении КПК, МФО и ломбардов в 2020 году он получил 26,7 тыс. жалоб. По данным руководителя проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгении Лазаревой, в реальности проблем с КПК гораздо больше — ежегодно в каждом из 85 регионов России страдают 1–3,5 тыс. пайщиков, чьи потери исчисляются миллиардами рублей. Как отмечает госпожа Лазарева, часть кооперативов действуют как финансовые пирамиды, причем уголовных дел по данным случаям возбуждается не слишком много. Институт СРО КПК показал свою неэффективность, считает она. В таких условиях, уверена Евгения Лазарева, предлагаемые регулятором меры по надзору должны быть приняты уже сейчас, а не через несколько лет реализации дорожной карты.

Полина Трифонова