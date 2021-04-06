Корреспондентов CNN освободили после задержания у колонии в Покрове

Корреспондент CNN Мэттью Ченс сообщил, что полиция отпустила всех сотрудников телеканала. Они были задержаны у колонии в Покрове, где отбывает наказание Алексей Навальный.

«Все сотрудники CNN освобождены после того, как нас задержали у колонии, в которой находится Навальный»,— написал господин Ченс в Twitter.

Адвокат Алексей Цветков сообщил, что из отдела полиции начали отпускать задержанных. Как передает «Апология протеста», с них взяли обязательство о явке для составления протокола по ч. 3 ст. 20.2.2 КоАП РФ (массовое пребывание граждан, создавшее помехи на территориях у зданий учреждений, исполняющих наказания в виде лишения свободы). Максимальное наказание по этой статье — 20 суток ареста.

Сегодня, 6 апреля, у колонии собралось около 30 человек. Они требовали предоставить Алексею Навальному медицинскую помощь. Правоохранительные органы задержали несколько человек из «Альянса врачей» (внесен в реестр иноагентов), корреспондентов канала «Штаб Навального», CNN и «Белсат ТВ».

Алексей Навальный отбывает срок по делу «Ив Роше» в ИК-2 во Владимирской области. Он жалуется на состояние здоровья и на то, что к нему отказываются пускать «независимых врачей».

О состоянии здоровья оппозиционера читайте в материале “Ъ” «Алексей Навальный вызывает врача».