Вице-премьер Борисов: реформа ОАК нужна для сокращения управленческого персонала

Оптимизация Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК; входит в «Ростех») нужна для сокращения непроизводственного персонала, сказал вице-премьер России Юрий Борисов. В марте госкорпорация сообщила о планах создать единый центр самолетостроения, в котором будут объединены конструкторские бюро МиГа, «Сухого», «Туполева», «Ильюшина» и «Иркута».

«К управляющей компании ПАО ОАК будут добавлены РСК "МиГ" и "Сухой" с целью перехода на двухзвенную систему управления. Все это делается с целью оптимизации и сокращения не производственного персонала, а управленческого. А это должно привести к снижению себестоимости (создания самолетов.— “Ъ”)»,— сказал господин Борисов журналистам (цитата по ТАСС).

Он добавил, что реформа ОАК не предполагает переезда конструкторов и перемещения конструкторских бюро и в другие регионы. «Все разговоры о переезде КБ (конструкторских бюро.— “Ъ”) в другие города нужно, во-первых, исключить и прекратить. Такой глупости никто не допустит. Спокойно все работают на своих местах»,— сказал вице-премьер.

Об объединении авиастроительных компаний стало известно 18 марта. По словам источника РБК, в рамках этой процедуры планируется сократить управляющий персонал до уровня, соответствующего штату типичной управляющей холдинговой компании — «где-то около 500 человек». По его оценке, сейчас «управленцы в чистом виде» занимают около 5 тыс. позиций в штате ОАК. Идею объединить МиГ и «Сухой» при условии сохранения обеих марок самолетов в 2017 году озвучил глава Минпромторга Денис Мантуров. В феврале 2020 года ОАК подтвердила намерение объединить производителей боевой авиации в одно предприятие.