«Адлер вас не разочарует»

Обозреватель “Ъ FM” Петр Воронков рассказывает, как можно провести время на курорте.

Адлер сегодня — самый южный район Сочи, когда-то бывший отдельным курортным городом. Однажды в глубоком детстве я приземлился здесь на вертолете. Сам полет длился всего несколько минут, и я даже не знаю, почему оказался на борту вместе с родителями. Но помню, как с упоением наблюдал через иллюминатор за его черной тенью, скользящей по местным галечным пляжам.

На небольшом «окне» песка неподалеку от дендропарка стояли палатки советских туристов, и здесь же я впервые увидел настоящую змею. И долгое время Адлер фигурировал в моих рассказах как место, где папа убил змею. Папа негодовал, потому что, наоборот, хотел сохранить ей жизнь, но обитатели кемпинга в доли секунды забросали ужика камнями. Мне же было приятно представлять папу героем.

Потом, годы спустя, я приезжал в Адлер, скажем так, в романтическое путешествие и квартировал у подруги своей бабушки, замечательной женщины, Валентины Степановны. Она была директором дендропарка, и домик ее стоял в тени эвкалиптов на самом его краю, недалеко от моря. Аромат деревьев смешивался с запахами тропических цветов, и по ночам этот густой коктейль попросту душил и не давал уснуть. Конечно, сейчас среди множества современных построек вряд ли легко найдутся те самые уголки моего детства.

Но если вы выбрали Адлер для своего отпуска, он вас не разочарует: чистые ухоженные пляжи, современные гостиницы, развлечения, доступные в любое время года. Кавказская кухня, музыка и мягкий шелест волн. Да и парков для прогулок предостаточно. Побродите по кварталам Олимпийской деревни, пройдитесь по одноименной набережной. И помните: где-то здесь когда-то давно мой папа героически расправился со змеей.