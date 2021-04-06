Девять низководных мостов затопило в Нижегородской области

В Нижегородской области за последние сутки затопило еще два низководных моста — в Гагинском районе и Навашинском городском округе, сообщили в региональном управлении МЧС. Таким образом, всего в области к 6 апреля затопило девять мостов.

В Навашинском городском округе затопило мост у поселка Теша из-за подъема воды в реке Теше. Автомобильное сообщение с поселком нарушено, отрезаны оказались 659 домов, где проживают чуть более тысячи человек. Объездных путей нет, с поселком осуществляется железнодорожное сообщение на пригородных поездах.

В Гагинском районе затопило мост у села Мишуково из-за подъема уровня воды в реке Пьяне, сообщение с населенным пунктом не нарушено.

Как ранее сообщалось, этой весной в регионе ожидается сильное половодье, так как запасы воды в снежном покрове превышают норму на 22-40%. Подтопление территорий жилых домов прогнозируется в 18 районах Нижегородской области и местами в Нижнем Новгороде.

Анастасия Еремина