Пермский депутат-токарь решил побороться за мандат в заксобрании Пермского края

Депутат заксобрания Пермского края Валерий Трапезников решил принять участие в праймериз «Единой России» по выборам в заксобрание Пермского края осенью нынешнего года.

Как уточняет пресс-служба партии, господин Трапезников поборется за право выдвижения по партийным спискам в региональной группе «Верещагинская №24».

Ранее “Ъ” сообщал, что экс-депутат Госдумы РФ и бывший токарь пермского машиностроительного завода «ОДК-Стар» Валерий Трапезников может завершить политическую карьеру в текущем году. По словам нескольких источников, знакомых с подготовкой выборов в регионе, «Единая Россия» пока не рассматривает Валерия Трапезникова в качестве кандидата на выборах в новый созыв краевого заксобрания и Госдумы РФ.

Сам Валерий Трапезников тогда заявил “Ъ”, что будет участвовать в выборах с вероятностью 90%.

Валерий Трапезников родился в 1947 году. С 1969 по 2011 год он работал токарем на машиностроительном заводе «ОДК-Стар». Параллельно занимался профсоюзной деятельностью, являлся неосвобожденным председателем профкома цеха. С 2001 года является членом «Единой России». В 2011 году после встречи с Владимиром Путиным, занимавшим на тот момент пост премьер-министра РФ, Валерий Трапезников вошел в первую тройку регионального партийного списка «Единой России» и был избран депутатом Госдумы РФ.

В 2016 году депутат заявлялся на праймериз «Единой России» по выборам в Госдуму РФ, но проиграл. Однако при поддержке команды тогдашнего губернатора Пермского края Виктора Басаргина был включен в партийный список кандидатов от партии власти в краевое заксобрание. По итогам выборов он был избран в краевой парламент, где работал на постоянной основе в составе фракции «Единой России».

О карьере Валерия Трапезникова читайте в материале “Ъ-Прикамье” «Рабочее время вышло».

Дмитрий Астахов, Пермь