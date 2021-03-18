Пермский депутат-токарь может завершить политическую карьеру

Как стало известно “Ъ”, депутат заксобрания Пермского края от «Единой России», экс-депутат Госдумы РФ и бывший токарь пермского машиностроительного завода «ОДК-Стар» Валерий Трапезников может завершить политическую карьеру в этом году. По словам нескольких источников, знакомых с подготовкой выборов в регионе, «Единая Россия» пока не рассматривает Валерия Трапезникова в качестве кандидата на выборах в новый созыв краевого заксобрания и Госдумы РФ.

Сам Валерий Трапезников заявил “Ъ”, что будет участвовать в выборах с вероятностью 90%. «Я еще молодой. Моложе президента (США.— “Ъ”) Байдена. С 19 марта начнется регистрация на праймериз, есть время подумать»,— прокомментировал депутат. Уровень выборов, в которых он хочет участвовать, Валерий Трапезников не уточнил. «Как карта ляжет»,— добавил он.

Валерий Трапезников родился в 1947 году. С 1969 по 2011 год он работал токарем на машиностроительном заводе «ОДК-Стар». Параллельно занимался профсоюзной деятельностью, являлся неосвобожденным председателем профкома цеха. С 2001 года является членом «Единой России». В 2011 году после встречи с Владимиром Путиным, занимавшим на тот момент пост премьер-министра РФ, Валерий Трапезников вошел в первую тройку регионального партийного списка «Единой России» и был избран депутатом Госдумы РФ.

В 2016 году депутат заявлялся на праймериз «Единой России» по выборам в Госдуму РФ, но проиграл. Однако при поддержке команды тогдашнего губернатора Пермского края Виктора Басаргина был включен в партийный список кандидатов от партии власти в краевое заксобрание. По итогам выборов он был избран в краевой парламент, где работал на постоянной основе в составе фракции «Единой России».

Константин Кадочников, Пермь