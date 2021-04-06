Мосгорсуд оставил жену Шпигеля в СИЗО

Мосгорсуд отклонил жалобу защиты жены главы группы фармацевтических компаний «Биотэк» Бориса Шпигеля Евгении на арест по делу о взятке экс-губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву, сообщила пресс-служба суда. До этого Басманный суд Москвы арестовал ее до 20 мая.

«Суд признал решение суда первой инстанции законным и обоснованным, постановил оставить его без изменения, а жалобу стороны защиты Елены Шпигель — без удовлетворения»,— сказали ТАСС в суде.

Ивана Белозерцева задержали утром 21 марта. По версии следствия, он получил взятки в виде автомобиля Mercedes, часов Breguet и денег на сумму 31 млн руб. В ходе обысков в его доме было найдено около 500 млн руб. и пистолет. Президент уволил его в связи с утратой доверия. Вместе с экс-губернатором были задержаны еще пять человек: Борис Шпигель, Евгения Шпигель, сотрудники представительства области в Москве Федор Федотов и Геннадий Марков, а также директор ОАО «Фармация» Антон Колосков. В зависимости от роли им инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 291 УК РФ, ч. 6 ст. 290 УК РФ, ст. 291.1 УК РФ (дача взятки, получение взятки, посредничество во взяточничестве). Врио губернатора Пензенской области назначен сенатор от областного парламента Олег Мельниченко.

Подробнее о деле — в материале “Ъ” «Взятку пожертвовали на санаторий».