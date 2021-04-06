В Геленджике в 2021 году с пляжей уберут все торговые точки

В Геленджике в новом курортном сезоне на пляжах не будет торговых точек. Пляжи курорта оборудуют в соответствии с новым стандартом организации пляжного отдыха. Об этом стало известно в ходе рабочей встречи мэра курорта Алексея Богодистова с его заместителем по вопросам развития курортов и туризма Оксаной Зуевой.

Как уже писал “Ъ-Кубань”, власти Краснодарского края представили новый стандарт организации пляжного отдыха. Документ включает в себя требования к функциональной инфраструктуре, зонированию, безопасности услуг, предоставляемых на пляжах, их прозрачности и легальности, а также возможности оплаты любым удобным для туристов способом.

В Геленджике открытию курортного сезона городские пляжи будут оборудованы в едином стиле. Входные группы, спасательные станции, душевые, урны, теневые навесы и кабинки для переодевания будут выполнены в современной тематике из легких материалов. Модернизация коснется всех пляжных территорий. При этом за последний год количество пляжей в Геленджике увеличилось с 56 до 66, отметили в пресс-службе.

Отдельное внимание в Геленджике предполагается уделить также доступности пляжей для маломобильных граждан.

«Новый стандарт является продолжением проводимой на курорте с 2019 года работы по улучшению пляжных территорий. Важное требование этого года – отсутствие на пляжах торговых точек. Поэтому в этом курортном сезоне нас ждет больше свободного места и никаких продавцов на песке», - уточнили в пресс-службе мэрии Геленджика.

Ранее стало известно, что власти Анапы подготовили дизайн-проект первого городского пляжа, который будет оборудован в соответствии с новыми стандартами организации пляжного отдыха, разработанными в регионе. Помимо зон отдыха с шезлонгами, столиками и зонтиками, здесь будут организованы турники, санузлы, душевые, питьевые фонтаны, озеленение с автополивом, зона для пляжного волейбола, массажные кабинки, буфет, помещения для ячеек хранения личных вещей, медицинский пункт.

Елена Зуева